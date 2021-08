FDA advierte contra el uso no autorizado de la vacuna Pfizer de covid-19 en menores de 12 años

“Por lo tanto, sería una gran preocupación que la gente vacunara a los niños porque no tenemos la dosis adecuada y no tenemos los datos de seguridad, ni tampoco todos los datos de eficacia”, dijo Woodcock. “No recomendamos que los niños menores de 12 años se vacunen con esta vacuna. No sería apropiado”.

La vacuna Pfizer/BioNTech contra el covid-19 no está actualmente aprobada ni autorizada para niños menores de 12 años, y aún no se ha determinado la dosis adecuada para este grupo de edad.

