Fauci regresa a la sala de prensa de la Casa Blanca: es un “sentimiento liberador” hablar de ciencia | Elecciones USA

El director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, en la sala de prensa de la Casa Blanca, este jueves. JONATHAN ERNST / Reuters

Anthony Fauci, el rostro más visible del equipo de respuesta ante la pandemia del coronavirus de la Administración de Donald Trump, ha regresado este jueves a la sala de prensa de la Casa Blanca aliviado. El nuevo asesor médico jefe del Gobierno del presidente Joe Biden ha asegurado que el hecho de situarse en el podio y “dejar que la ciencia hable es un sentimiento algo liberador”. Fauci ha reconocido que episodios como el de la hidroxicloroquina [Trump insistía en utilizarla como tratamiento], fueron “realmente incómodos”. También ha afirmado que si Estados Unidos consigue vacunar al 70-85% de la población para mediados de verano, en otoño se podría ver “un grado de normalidad”.

La Administración de Biden es la séptima con la que el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos trabaja. Durante su periodo con Trump, fue criticado y contradicho en varias ocasiones por el exmandatario republicano. Al comienzo de la pandemia lideró ruedas de prensa diarias para informar a los ciudadanos sobre la crisis de salud, pero hace meses que ya no le pasaban el micrófono. “La idea de que uno puede venir aquí y hablar sobre lo que sabe, sobre cuál es la evidencia, qué es la ciencia (…) dejar que la ciencia hable, es un sentimiento algo liberador”, ha dicho a los periodistas.

Presionado para valorar las diferencias entre el manejo del republicano de la pandemia y la primera impresión de Biden, el médico ha reconocido que estaba “muy claro” que durante la Administración de Trump se dijeron cosas “que realmente fueron incómodas, porque no se basaban en hechos científicos”. Fauci ha remarcado que en este Gobierno, si alguien no sabe la respuesta, no hace conjeturas, simplemente dice que no lo sabe. “Si las cosas salen mal, no señalar con el dedo, sino corregirlo” es, según Fauci, la actitud con que el equipo de Biden pretende liderar la cruzada para atajar al virus por el que han muerto más 400.000 personas en EE UU.

En su segundo día en la Casa Blanca, Biden ha anunciado un ambicioso plan para doblegar la disparada curva de muertes por la covid-19, entre las que incluye el uso obligatorio de mascarillas para quienes viajen en trenes, aviones y autobuses, así como la imposición de cuarentenas y presentar un test a los viajeros que lleguen a Estados Unidos desde el extranjero. Fauci ha aclarado que el objetivo del mandatario demócrata de vacunar a 100 millones de estadounidenses en los primeros 100 días de Gobierno es “muy razonable”.

