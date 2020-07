Fauci le responde a Trump: “Me considero más realista que alarmista”

Y aunque Trump les dijo a los asistentes que planeaba recibir preguntas, el funcionario detalló que no está claro cuántas responderá, dejando abierta la posibilidad de que use estas sesiones para expresar sus quejas y atacar a sus oponentes políticos como lo ha hecho recientemente en las llamadas “conferencias de prensa”

A pesar de estas palabras del presidente sobre su relación con el experto, Trump no invitó a Fauci a la sesión informativa de la Casa Blanca sobre la pandemia programada para en la noche de este martes. Fauci le señaló a Tapper que no le pidieron que asistiera.

“Pero, ya sabes, la gente tiene sus propias opiniones además de eso. Siempre me he considerado realista cuando se trata de esto”, añadió.

