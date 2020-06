Fauci advierte que vacuna para covid-19 podría no lograr inmunidad en EE.UU. si muchos se niegan a recibirla

“Cuando hay propagación comunitaria, es algo dañino porque hay muchas personas en la comunidad que están infectadas pero son asintomáticas”, dijo.” Así que el paradigma clásico estándar de identificación, aislamiento, rastreo de contactos no funciona, no importa lo bien que lo hagas porque no sabes a quién estás rastreando”.

Pero agregó que el rastreo de contactos se ve obstaculizado por el hecho de que muchas personas infectadas con coronavirus no tienen síntomas, y como no saben que están enfermas, es imposible rastrear sus contactos.

“La mejor que hemos hecho es la del sarampión, que tiene una efectividad del 97 al 98 por ciento”, dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. “Sería maravilloso si llegamos allí. No creo que lo hagamos. Me conformaría con una vacuna efectiva a un 70, 75%”.

