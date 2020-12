Fármacos para Covid-19 sin robusta evidencia científica calan en Panamá

La misiva surge por la insistencia de incluir como parte del protocolo nacional de manejo de pacientes con Covid-19 medicamentos y terapias que la evidencia científica muestra que no funcionan y que no deben ser indicadas en el tratamiento de los enfermos.

Pese a que no existe un respaldo científico robusto que garantice su eficacia contra la enfermedad Covid-19, en Panamá persiste el debate sobre el uso o no de medicamentos como la ivermectina, la hidroxicloroquina, entre otros, lo cual ha generado falsas esperanzas, automedicación, desabastecimiento y una fuerte presión para el personal médico, que debe decidir si los prescribe o no.

