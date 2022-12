Fármaco experimental contra Alzheimer logra la involución de la enfermedad | Salud

El lecanemab retrasó el empeoramiento de los pacientes en unos cinco meses en el transcurso del estudio de 18 meses, dijo el Dr. Michael Irizarry de Eisai a The Associated Press. Además, los receptores de lecanemab tuvieron un 31% menos de probabilidades de avanzar al siguiente estadio de la enfermedad durante el estudio.

A última hora del martes, las empresas facilitaron los resultados completos del estudio realizado con cerca de 1,800 personas en las primeras fases de la enfermedad, que tanto afecta a la mente. Los datos se presentaron en una reunión sobre el Alzheimer celebrada en San Francisco y se publicaron en The New England Journal of Medicine.

