Farmacéuticas avanzan para tener vacuna en Estados Unidos hacia fin de año

Mientras Wall Street debate la posibilidad de una vacuna antes de las elecciones, el analista de Bloomberg Intelligence Sam Fazeli argumentó que las terapias con anticuerpos de Regeneron Pharmaceuticals Inc. y Eli Lilly & Co. podrían usarse de manera similar para la prevención.

Pfizer Inc. y su socio alemán, BioNTech SE , planean revelar este mes los resultados de los ensayos de última fase que mostrarían si su régimen de dos vacunas es efectivo o no para prevenir la propagación del virus.

