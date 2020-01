LOS ÁNGELES, EU/DPA- Tras el éxito de la película The Queen , de Stephen Frears, parece que el director estadounidense Martin Scorsese ha decidido tener su propia “reina”, informa Variety . Junto con el productor Graham King, ambos quieren hacer realidad The Young Victoria , basada en la juventud de la famosa reina británica. Dirigirá el canadiense Jean Marc Vallee, sobre un guión de Julian Fellowes.

You May Also Like