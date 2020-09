Fantasma del rebrote de la COVID-19 aumenta con reapertura de actividades y la desobediencia social

El fatasma del rebrote de la COVID-19 se acelera en Panamá a medida que avanza el proceso de reapertura económica, y ante la desobediencia social.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre se refirió a la suspensión de los carnavales, y a la afluencia registradas a las playas durante el fin de semana, actividad que aún permanece suspendida.

Sucre dejó claro que en Panamá no se puede hablar de fiestas en momento cuando aún no se cuenta con una vacuna contra el virus.

“No podemos pensar en carnavales por el momento. No podemos abrir una puerta para que el virus se apodere del país y menos por una cuestión de festejo”, sentenció el titular de Salud.

Igualmente, calificó como desacertada la conducta de los ciudadanos, que pese a las restricciones asistieron y realizaron fiestas en las playas en comunidades del interior del país.

Al respecto, adelantó que el Ministerio de Salud amonestó y levantará un proceso a un P.H. que a puertas cerradas permitía a sus residentes acceder a la playa, y al momento de inspección de las autoridades de Salud, obstaculizaron la diligencia, detalló.

La Salud, la parte social y la económica es lo más importante en este momento, concluyó Sucre en una entrevista a Telemetro Reporta.

Desde este 28 de septiembre, las autoridades de Salud autorizaron la reapertura del comercio al por menor, que incluye la apertura de centros comerciales, restaurantes y el Hipódromo Presidente Remón bajo la modalidad de apuestas virtuales.

Desde el marzo a la fecha, Panamá acumula un total de 11,555 casos de la COVID-19 y 2,340 defunciones con un índice de letalidad de 2.1%.

Del total de los casos registrados, 21,000 son casos que continúan activos, 20,193 permenecen en aislamiento, mientras que 807 pacientes están hospitalizados, 108 de ellos en unidades de cuidados intensivos.

Pese a la desaceleración en los niveles de contagio en las últimas semanas epidemiológicas, las autoridades de salud piden a la población calma, tranquilidad sin perderle el respecto al virus.

Sucre insistió en la necesidad de cumplir los horarios escalonados: la construcción a las 7:00 a.m, el sector privado a las 8:00 a.m., la oficinas públicas a la 9:00 a.m. y los centros comerciales entre 10:00 a.m. y 11:00 a.m.