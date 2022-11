Fani Carbajo cuenta los detalles de su encuentro con Rubén Sánchez en una discoteca

Fani Carbajo vuelve a tener problemas relacionados con su situación sentimental. La que fuera participante de La isla de las tentaciones ha tenido que pronunciarse debido a unas informaciones que apuntan a que Rubén Sánchez podría ser el motivo de su ruptura con Christofer Guzmán.

El extentador y la influencer se encontraron hace unas noches en una discoteca. Rafa Mora fue quien sacó esta información a la luz, y es por ello que la propia Fani ha querido romper su silencio y contar cómo ocurrieron los hechos.

Lo ha hecho a través de su canal de Mtmad, acompañada de Marina Ruiz, a quien considera como una de sus “mejores amigas”, donde ambas han ofrecido todo tipo de detalles acerca de cómo fue la noche.

Fani Carbajo y Marina Ruiz. MTMAD

Las chicas llegaron a la discoteca acompañadas de un grupo de amigos, en el que también estaba Bea Retamal. Fueron a la barra a pedir bebida y fue en ese momento donde se encontraron con Rubén.

“El muchacho dijo ‘hola’. Fin de la dramática noche“, asegura la de Jaén, que fue testigo en todo momento de lo sucedido. “No hubo tonteo, no me fui con él a dormir, nada de nada”, prosigue Fani.

Tanto una como la otra siguen aportando datos de la noche. Marina recalca que durmieron en su casa y subieron una historia a Instagram desayunando para dejar constancia de que estaban juntas y así “cubrirse las espaldas“, puesto que la exconcursante de Pesadilla en el paraíso también se había encontrado con su ex.

“Fue un momento supertenso porque la gente sabía que estaba Rubén y no nos esperaban a nosotras”, aseguran. Para aliviar esa tensión, Marina le pregunta a su amiga si cree que Rubén y ella tienen una conversación pendiente.





“Después de tanto tiempo para qué. Yo creo que si después de tres años que han pasado no hemos tenido la conversación, qué sentido tiene tenerla ahora. No me lo he llegado a plantear”, responde rotundamente.

Aun así, Marina deja caer a Fani que podrían tenerla, solamente para recibir una explicación y poder entender el porqué ocurrieron así los hechos.

Para ponerle un toque de humor al tema y cerrarlo, la influencer propone a los seguidores de su amiga votar en una encuesta para ver si creen que debería darse esta conversación.