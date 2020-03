Famosos y la prueba del coronavirus: ¿Trato preferencial?

Fedotowsky-Manno dijo el miércoles en una entrevista con The Associated Press que había visto críticas de que recibió un trato preferencial. Ella negó los señalamientos diciendo que seleccionó la clínica más cercana a su casa, se registró con su apellido de casada y que sólo había oído que la clínica les hacía la prueba a personas sin fiebre de alguien más en la sala de espera, una vez que ya estaba ahí.

“Estuve con mucha gente. Y honestamente, mi trabajo me hizo hacerme la prueba de inmediato”, dijo Elba, un actor inglés conocido por sus papeles en las series “The Wire” de HBO y “Luther” de BBC One.

La mujer de 30 años padece fibromialgia y un trastorno autoinmune que la ponen en alto riesgo de sufrir complicaciones si contrae el virus. Ha estado con fiebre y tos desde la semana pasada. Su médico le recomendó que se realizara la prueba en una sala de emergencias, pero ahí le dijeron que no había pruebas suficientes y que no podrían hacérsela.

“Les deseamos una pronta recuperación”, escribió el alcalde. “Pero, con todo respeto, un equipo entero de la NBA NO debió hacerse la prueba del COVID-19 mientras hay pacientes graves esperando hacérsela. Las pruebas no deben ser para los ricos, sino para los enfermos”.

