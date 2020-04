Famosos se unen en ‘One World: Together At Home’ para luchar contra el COVID-19

Previamente en el día, un evento de seis horas en el que participaron Andra Day, Niall Horan, Kesha, Matthew McConaughey , Jack Black, Heidi Klum y Jason Segel se transmitió en plataformas digitales como parte de “One World: Together At Home”. También actuaron o hablaron artistas latinos que incluyeron a Juanes, Anitta, Becky G, Luis Fonsi, Natti Natasha y Sebastián Yatra.

“One World: Together At Home” , transmitido simultáneamente por las cadenas ABC, NBC, CBS, Univision, iHeartMedia y Bell Media, cuenta con Stephen Colbert, Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel como anfitriones.

Wonder interpretó con un piano “Lean On Me” (Apóyate en mí) de Bill Withers, quien murió el 30 de marzo. Dijo que “durante adversidades como esta tenemos que apoyarnos unos en otros”.

Los superastros inauguraron el sábado el especial televisado de dos horas “One World: Together At Home”, dirigido a luchar contra el coronavirus y celebrar a los trabajadores de la salud que están al frente de la batalla.

