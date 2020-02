Famosos que dominan el ‘selfie’ de gimnasio y que ya están listos para los posados veraniegos

Cristina Pedroche es una de las celebrities que más deporte practica –y que más lo comparte con sus más de dos millones y medio de seguidores–. De hecho, la colaboradora de El Hormiguero es embajadora de una conocida marca de ropa y, la verdad, no es para menos: no hay modalidad deportiva que se le resista ni conjunto deportivo que no le siente de maravilla.

