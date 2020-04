Famosos, gobernadores y amas de casa: Ahora todos fabrican mascarillas

“Es importante que no nos den una falsa sensación de seguridad y no reemplazan ninguna de las otras medidas, no quiere decir que porque tenga un barbijo pueda ir a una fiesta o dejar de lavarme las manos”, aclaró.

Este miércoles, el propio presidente argentino, Alberto Fernández, dio su aprobación a que la población circule con barbijos o mascarillas, al considerar que “lo que abunda no daña”, pero advirtió que en el país no existe cantidad suficiente para toda la población.

“Nadie le va a prohibir a nadie fabricarse un barbijo casero, pero el barbijo está reservado para personas que necesitan no ser contagiados ni contagiar, que son los que trabajan con los enfermos y los enfermos, para no contagiar”, aseveró.

