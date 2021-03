Famosos del patio piden ayuda para Patitas de Amor

Clarissa Ábrego, Mónica Lee, César Brathwaite y varios amantes de los animales se reunieron este martes en la Cinta Costera para que no se cierre el albergue Patitas de Amor, y que se le brinde la ayuda necesaria para que siga funcionando.

Clarissa Ábrego una de las famosas que ama con locura a los animales, que se ha convertido en una activista para que se respeten sus derechos, le aseguró a este medio que ellos salieron a alzar su voz pues están pidiendo “que no cierren el refugio Patitas de Amor, sabemos que no está en las mejores condiciones, precisamente porque no se recibe ningún tipo de apoyo, solo de las donaciones de personas amantes de los animales y por actividades que se realizan. Lo único que pedimos es que se ayude con el arreglo del albergue o con un terreno para que se pueda seguir con esta labor ya que aquí en Panamá no existe un lugar para llevar a los perros abandonados, maltratados o en situación de calle”.

Para los que no saben, este albergue pertenece a Bella Rivas, excantante en Vive la Música. Ella con sus recursos ha sostenido este albergue por varios años. Las autoridades le dieron 15 días para que reubicara a los perros que tenía y a un cerdo. Algunos ya han sido adoptados.

“Que reubiquen a los animales, no que los duerman. Se necesitan hospitales públicos para que las personas tengamos una opción donde llevarlos. ¿Sabes cuántas personas me escriben solicitando ayuda para sus mascotas porque las operaciones son carísimas y no tienen donde llevarlos, que el pueblo tenga una opción es lo que pedimos”.

Los animales no se venden, se protegen, se defienden, expresó el excompetidor de Calle 7 en sus redes sociales. Él al igual que su novia Mónica Lee son amantes de los animales.

Qué triste que nosotros como pueblo panameño no nos unamos por un bien común porque al final de camino son nuestros animales.. Es más fácil pelearnos y hundirnos.