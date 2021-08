¡Famoso actor de General Hospital muere en medio de la grabación de una película frente a todos!

“Era amable, dulce y generoso. Uno de los mejores actores con los que he trabajado y fue un honor colaborar con él. Cualquiera que lo conociera, aunque fuera por unos breves momentos, sentía su calidez humana y su maravilloso espíritu. Ahora mismo se me hace difícil decir nada más. Sus amigos más cercanos me dijeron que se encontraba feliz rodando Treasure Valley y mi mayor deseo es que de verdad lo fuera. Murió mientras hacía lo que más amaba: actuar, montar a caballo y hacer películas. Y era magnífico”, finalizó.

Jay Picket, el famoso actor de soap operas norteamericanas como General Hospital, Port Charles y Days of Our Lives, falleció de pronto el pasado viernes mientras se encontraba trabajando en el set de su último proyecto, la película Treasure Valley.

