Familias humildes sin agua, comida ni techo en Veraguas

Reyes González, Yarlenis González, Lidia González, María Velásquez entre otras personas les prometieron la construcción de sus casas através del programa de Techo de Esperanza en campañas políticas del pasado gobierno de Juan Carlos Varela, sin embargo cinco años pasaron y se quedaron esperando esas ayudas que no les cumplieron. Reyes González, habitante en la mencionada comunidad cañaceña dijo muy triste que fueron utilizados por los políticos quienes después de las elecciones se alejan de ellos sin importarle cual es la condición de vida que ellos enfrentan. Lo peor es que en la pasada administración según los habitantes en Alto Los Pajaritos en Cañazas, había un promotor del área que tomaba las decisiones para las construcciones de las casas del programa de techo de esperanza y sanidad básica, si no estabas inscrito en el partido gobernante , ni soñaras que te dieran ese beneficio pues tenían preferencia los compartidarios y en algunos casos presuntamente hasta sin necesidad de las mismas.

