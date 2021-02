Familiares de periodista hallada muerta en Colón piden investigación

Al llegar a su morada y no responder, sus seres queridos ingresaron a la residencia, encontrándola. Se conoció que su apartamento presentaba desorden , por lo que se pide por parte de los comunicadores sociales, a que se investigue, y se conozca la causa real de su deceso. Franco también trabajó en una empresa portuaria, un call center y últimamente en la gobernación de la provincia y en la emisora Inmaculada con su programa radial de noticias, Punto Cero. Los integrantes del círculo de periodistas de Colón, aún no salen de su asombró por el fallecimiento repentino de la periodista colonense.

