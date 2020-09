Familiares de Pany Pérez presentan querella contra ‘Foco Panamá’; exigen 30 mil dólares

Lopera dijo que sorprende que los familiares de Pérez no hayan pedido una explicación del tema a la Presidencia, pero que sí hayan presentado una acción legal contra ese medio digital. “Se ataca a los medios de comunicación y no a los verdaderos responsables”, añadió.

En tanto, Luis Pérez afirmó que la presentación de esta acción legal “era importante, no solo para la salud emocional de la familia, sino para rendirle honor a mi papá”. Aseguró que no se ha cobrado “ni un solo centavo de esta planilla”. Agregó que la familia no permitirá que se siga usando la imagen de su padre para publicaciones “temerarias y confusas”.

