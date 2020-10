Familiares de marinos piden a Trinidad y Tobago dar informe

El director de Gente de Mar de la Autoridad Marítima de Panamá, Juan Maltéz confirmó que se planea una visita al lugar para conocer el estatus de los marinos luego de 43 días detenidos. Los familiares han enviado notas a la Defensoría del Pueblo y a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque aseguran que se han violado los derechos humanos de la tripulación del barco. Una de las principales quejas es que los marinos llegaron sanos y se contagiaron con la Covid-19 porque las autoridades trinitenses no siguieron los protocolos al abordar la embarcación. Tras los exámenes que aplicó el armador del buque, seis marinos resultaron positivos con el virus, sin embargo, no han recibido el tratamiento de salud.

