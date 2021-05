Familia recibe 5.3 millones de Santa Clara por asesinato de hombre que murió por disparos de la policía | Noticias Univision Sucesos

El periódico The Mercury News , que se publica en San José, aseguró el miércoles que la resolución de pagar $5.3 millones no se hizo pública por parte de la ciudad sino hasta el momento que el diario hizo una solicitud de acceso a la información, y justo antes de que se llevara a cabo el juicio por la muerte de Jesús Geney Montes , programado para este mes de mayo.

You May Also Like