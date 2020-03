Familia de la primera víctima del COVID-19 está destrozada, revelan su historia

Alrededor de la muerte del director del Colegio Monseñor Francisco Beckmann, Norato González, hay muchas interrogantes. Este viernes 13 de marzo algunas de ellas fueron contestadas vía telefónica por uno de sus hermanos, de 63 años, quien hoy está cumpliendo una cuarentena por 14 días.

Positivo en la prueba de coronavirus, Andrés González fue puesto en cuarentena desde el miércoles 11 de marzo de 2020.

¿En qué momento su hermano Norato González comenzó a presentar problemas de salud?

Nosotros no vivimos tan cerca y lo único que conozco es lo que me dijeron mis hijos. Nosotros estuvimos conversando el día 20 de febrero, donde mi mamá cumplió un mes de fallecida. En la iglesia mi hermano estaba completamente perfecto de salud. Luego no tuve conocimiento de más nada, hasta cuando ingresó al hospital. Mi sobrino, el hijo de él, me comentó que tenía ciertas dolencias unos días antes. Porque los días de Carnaval él se fue para Chiriquí, normalmente, bien de salud. Así que eso fue unos días antes de ingresar al hospital.

¿Cuándo ingresa su hermano Norato González al hospital?

El día siguiente de que iniciaron las clases, el 3 de marzo. Tengo entendido que fue hasta el primer día de escuela, con ciertos malestares, pero no de gravedad. Porque, incluso, él dio el discurso de apertura de escuela. Sí tendría cierta dolencia, pero no estaba grave. Él dio normal su discurso. El día siguiente fue que comenzó a sentirse verdaderamente mal, que fue al hospital.

¿Qué día fallece su hermano Norato González?

El domingo 8 de marzo, a la medianoche.

¿Realizó su hermano un viaje al extranjero en los días antes de fallecer?

Mi hermano no salió del país en este año. El año pasado sí viajó a Las Vegas (Estados Unidos), pero a mediados de año. Fueron vacaciones de medio año. Él no viajó a ningún lado. Comentarios que hay en las redes sociales son negativos.

¿Qué puede decirnos de la participación de su hermano en una capacitación que se realizó en el Colegio Monseñor Francisco Beckmann?

Debido a la situación de nosotros, no hemos investigado mucho en esas cosas, pero sí tengo conocimiento que hubo una especie de un congreso, una actividad artística. Pero no sé si él fue. No estamos en tiempo para investigar cosas, pero sí hubo un acto en esa escuela.

¿Sabe si en ese acto participaron profesores del extranjero?

No te podría contestar esa pregunta. Creo que sí, pero la verdad no he profundizado en esa investigación.

¿Qué dolores presentó su hermano durante esos días, antes de fallecer?

Lo que yo te estoy comentando fue lo que me dijo el hijo de él. En estas situaciones no estamos para investigar. Investigarían las personas encargadas del asunto, pero sí mi hermano tuvo días anteriores dolores, incluso fue a tratarse… unos ciertos dolores en la parte media de la espalda. Él pensaba que era algo físico, pero no era un dolor que no lo dejaba caminar. Él estaba tratando de averiguar que tenía, pero no eran unos dolores que lo imposibilitaban en sus movimientos ni su rutina diaria de trabajo.

¿Lo ha contactado a usted o a lo los hijos de Norato González algún personal del Ministerio de Salud o la ministra de esta cartera, Rosario Turner?

Ella (Rosario Turner) estuvo en contacto con los familiares, más, exclusivamente, con el hijo. Antes de la conferencia de prensa ella pidió algunos datos, que el hijo con mucha claridad se los dio. Después de eso, nosotros nos hemos retirado a nuestros respectivos hogares a cumplir con una cuarentena por seguridad.

¿Usted en estos momentos está en cuarentena?

Sí, exacto.

¿Por cuántos días estará en cuarentena?

Yo estoy, por consideración de los médicos, unos 14 días, para ver la evolución… a ver qué se me presenta, pero no tengo ningún tipo de cambios. No me siento nada, a pesar de que soy hipertenso y también soy una persona de alta edad. Yo tengo 63 años.

¿A ustedes, los familiares, les informaron que el director del Colegio Monseñor Francisco Beckmann dio positivo en coronavirus?

…Sí tenemos esa información confirmada de que dio positivo.

¿A usted ya le practicaron el examen de coronavirus?

Sí, un preliminar, no ese que es a base de mucosidades y saliva. Salí positivo, al igual que el hijo. Igual yo no tuve ningún tipo de contacto con él, tal vez estará en el ambiente en la casa.

¿Dio positivo también el hijo del director del Beckmann?

Sí, pero no tenemos ningún tipo de síntomas. Estamos controlándonos con todas las sugerencias que nos da el ministerio (de Salud).

¿Usted no tuvo ningún contacto con su hermano?

Yo tuve cierto contacto con mi hermano el día 20 de febrero. De ahí yo no tuve ningún tipo de relación más con él, hasta que me dijeron que estaba en el hospital. Incluso, yo no fui al hospital… igual no lo dejaban ver.

Cuando le informan la causa por la que murió su hermano, ¿qué información le dieron?

A mí no me han dado ningún tipo de información. Yo me comunico con mi hermana y con las hijas. No me han dicho nada, no sé si a ellos… Debido a mi situación de salud no han querido darme ninguna información, yo soy hipertenso y he estado con alguna recaída por esta enfermedad.

¿Usted, al igual que su hermano, no viajaron al extranjero?

No, señor, para nada. Yo fui hacia Las Tablas durante los carnavales, pero solamente a la casa, sin aglomeraciones… para despejarnos un poco. Él hizo lo mismo, hacia Chiriquí. Y también en esa forma, sin ir a un lugar de aglomeraciones de personas, ningún Carnaval.

¿Qué mensaje le envía al pueblo panameño, luego de que se ha dado tanto información sobre la muerte de su hermano Norato González?

Yo quiero decirle a las personas que manejan las redes sociales que se limiten un poco acerca de estos casos… Mi hermano era una persona muy respetuosa y no se merece esa manera como están expresándose. Él era una persona pública, abierta, no tenía ni siquiera partidos políticos, se llevaba bien con todo el mundo… Y lo están desprestigiando ahora, ni la familia podemos defendernos en nada y tampoco lo vamos a hacer. Pero sí quisiera que se pusieran la mano en el corazón y que hablen lo que es, porque tienen un arma en la mano. Y así mismo como puede ayudar, perjudica. Ahora mismo nuestra familia está destrozada… Hemos sido personas de trabajo y de relaciones humanas normal y, en verdad, no creo que sea justo lo que está pasando.