Familia de Andrea Ruiz Costas pide se divulgen grabaciones de sus vistas judiciales

La familia no titubea en señalar que el sistema judicial le falló a Andrea. “La trágica muerte de Andrea ha producido una profunda indignación no solamente por los atroces actos cometidos contra su vida sino porque la rama judicial le falló. Agradecemos a Puerto Rico que levanta su voz ante las injusticias y el mal manejo del caso ante las juezas Sonya Nieves e Ingrid Alvarado Rodríguez. Agradecemos también a la prensa que ha sido respetuosa y sensible de este proceso y a la Policía de Puerto Rico por su trabajo eficiente en la investigación”, agregan los familiares.

“La familia de Andrea respalda los reclamos para que se levante la mordaza que emitió e l Tribunal de Caguas alegadamente para “proteger y no revictimizar” a Andrea. Nos preguntamos ¿Por qué no la protegieron cuando ella lo solicitó? ¿Por qué le dieron la espalda? ¿Cuántas mujeres más tendrán que pasar por esto con resultados nefastos? Es decir, el estado tuvo la oportunidad de protegerla mientras estaba con vida. Así lo pidió a gritos siguiendo el debido proceso pero las juezas Avilés y Alvarado Rodríguez ignoraron su pedido de auxilio”, leen las declaraciones escritas de los familiares.

