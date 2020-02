Familia Bryant ya lloró a Kobe y a Gigi en un funeral privado

En el accidente ocurrido el 26 de enero no hubo sobrevivientes y murieron otras siete personas : Christina Mauser, entrenadora de básquet, Alyssa Altobelli y Payton Chester, compañeras de equipo de la pequeña Gianna, John y Keri Altobelli, padres de Alyssa, y Sarah Chester, madre de Payton. Por último, Ara Zobayan, de 50 años, fue el piloto que no pudo superar las duras condiciones climáticas.

Se conoció que la ceremonia se realizó el viernes 7 de febrero en Pacific View Memorial Park en Corona del Mar, California, según informó el sitio ET gracias a las declaraciones de una fuente anónima: “Vanessa y la familia querían un servicio privado para llorar su pérdida”. La misma persona no brindó detalles de cómo fue el velorio, aunque agregó: “La ceremonia fue extremadamente difícil para todos, ya que aún es difícil para ellos comprender que perdieron dos hermosas almas”.

