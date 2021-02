‘Famacéuticos nuevos idóneos’ exigen que se culmine el proceso de idoneidad

Los dirigentes e integrantes del grupo denominado “Farmacéuticos nuevos idóneos”, conformado por 42 profesionales, exigen que se culmine el proceso de idoneidad, que fue expedida el 2 de mayo de 2020.

En esa fecha, la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas facilitó copia simple de este documento vía correo electrónico.

Esta documentación es válida, pero no al 100%; ya que no se ha culminado este proceso en su totalidad, donde está pendiente realizar el proceso de franquicia, es decir que el Consejo Técnico de Salud facilite los documentos originales como la idoneidad de manera física, diploma, créditos y firmar en el libro de Dirección Nacional de Farmacias y Drogas.

Cabe destacar que los documentos mencionados son de suma importancia, ya que no contar con los mismos les afecta, puesto que al entregar sus hojas de vida de manera física en instituciones públicas como la Caja de Seguro Social, se les solicita los documentos originales para la validación de los mismos, del cual no disponen aún

De acuerdo con los afectados, también hay que resaltar que para aplicar a maestrías, becas de estudios nacionales e internacionales, entre otros, se requiere contar con diploma y créditos originales, que certifican que los aspirantes poseen grado de licenciatura por una universidad reconocida en el país.

Actualmente para poder ejercer la profesión farmacéutica, ya sea en el sector público o privado, es de carácter obligatorio contar con la idoneidad, misma que es otorgada por el Consejo Técnico de Salud, posterior a la aprobación del examen de certificación básica en farmacia.

