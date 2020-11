Falta de datos públicos frena al sector privado

Chapman dijo a este diario que no debe haber la menor duda que este año el país cerrará con recesión económica, algo que no se experimenta desde 1988.

“Esto me recuerda cuando el país se salió de la conocida prueba educativa PISA para evitar que se conociera lo mal que estábamos. En este momento no veo justificación para no contar con cifras oficiales. Hay suficientes profesionales y técnicos de alta calidad para validar la data de lo que sucede en el país”, insistió.

You May Also Like