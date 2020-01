Falta de cooperación ciudadana: Levana Melamed Núñez

Todos nos vemos afectados, en mayor o menor grado, por el alza del precio del combustible, sea diésel o gasolina. Por eso, me sorprende la falta de cooperación de los usuarios del combustible, mejor dicho de los compradores, quienes día a día nos quejamos por los aumentos de precio, pero lo seguimos comprando. Me ha tocado leer –supongo que es el caso de muchos– muchos e-mails en que se protesta por la situación, con ideas que dejan sentir la inconformidad como compradores ante los elevados costos. Pero pregunto: ¿De qué sirve que leamos todos esos e-mails, que reenviemos los mismos, que mantengamos las cadenas, si al final no participamos activamente; es decir, no ponemos en práctica las iniciativas que algunos cuantos proponen.

Así mismo sucede con muchos otros temas. Estamos muy interesados en obtener soluciones para los múltiples problemas, sobre todo aquellos relacionados a la economía del diario vivir; sin embargo, el “esfuerzo” realizado no es suficiente. Y no hablo de paros, protestas y manifestaciones con las que lo único que se logra es perjudicar aun más a quienes, pese a todo, deben movilizarse para seguir ganando el pan de cada día.

Recapacitemos, seamos conscientes de que el problema es de todos, cambiemos esa actitud de que “es tu problema, así que mira tú cómo lo resuelves”. Todos somos afectados por los muchos cambios que afronta el país.

Estoy de acuerdo, es labor del Gobierno buscar soluciones y velar por el bienestar de la ciudadanía, pero también estoy de acuerdo en que es la ciudadanía quien tiene que colaborar con las acciones propuestas, informarse, buscar otras alternativas, no adelantarse a lo que podría o no pasar, tener iniciativa positiva para lograr la atención de quién se requiera y obtener los resultados realmente esperados.

El punto no es de qué lado estás, porque en todo caso todos estamos del mismo lado; del lado de los que necesitan apoyo para seguir adelante. Hagámonos escuchar, pero escuchemos también; hagámonos sentir, pero sintamos también; exijamos colaboración, pero colaboremos también.





