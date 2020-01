Falta de apetito, ansiedad y síntomas depresivos… así es el Trastorno Afectivo Estacional (TAE) o depresión estacional

De hecho, hasta el 40% de las personas adultas en España no logran sintetizar la vitamina D que necesitan y que la pueden obtener a través de la exposición solar. Este porcentaje es mayor cuando hablamos de personas de más de 65 años. Según la SEEN, un 80% “no cuenta con la cantidad adecuada de vitamina D en su cuerpo”.

Las causas del Trastorno Afectivo Estacional (TAE) todavía no están claras. De hecho, puede haber muchos factores que influyan en su aparición. Sin embargo, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) ha alertado sobre que la población no suele llegar a los requerimientos mínimos de vitamina D que está, tal y como indica Andrea Trujillo, “involucrada en la síntesis de la dopamina y serotonina del cerebro” .

