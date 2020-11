Falsas financieras estafan a ciudadanos incautos, las quejas por este hecho se incrementaron en octubre

Manifestó que en su dirección no hay registros de cuántos casos de estafa de este tipo se han dado, ya que cuando el hecho se configura o se da el pago, ya no es competencia del MICI, sino del Ministerio Público, al tratarse de un delito penal.

Sostuvo que es importante que los ciudadanos tengan claro que para solicitar un préstamo a una financiera que está legalmente constituida, no tienen que realizar ningún tipo de desembolso, ya que las financieras les incluyen hasta del pago del ITBMS en el préstamo, si la persona no tiene para cancelar.

