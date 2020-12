Falsa cruzada de Trump continúa pese a Corte Suprema (Análisis)

Para que conste, no hay duda de quién formará la próxima administración. Biden ganó 306 votos electorales frente a los 232 de Trump. Conquistó cinco estados indecisos que Trump había ganado en 2016. La campaña de Trump no ha producido ninguna evidencia de fraude o irregularidades que se sostengan en la Corte y sus casos han sido desestimados por múltiples jueces profundamente críticos en una serie de estados.

«Se acabó el asunto. El presidente de Estados Unidos no tiene otro recurso», dijo Laura Coates, ex fiscal federal y analista legal senior de CNN.

La denegación de la solicitud de los republicanos de Pensilvania de bloquear la certificación de los resultados de su estado, para la cual no hubo desacuerdos notorios, fue un repudio humillante del malentendido fundamental de Trump de que tres jueces que instaló en la Corte lo llevarían a una elección disputada. También mostró que las teorías de la conspiración sin evidencia podrían emocionar a la base del presidente y a sus propagandistas en los medios, pero no lo logran en los tribunales.

