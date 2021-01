Fallo tardío de la CSJ impidió indagatoria

La decisión de la Corte, del 26 de noviembre de 2020, bajo la ponencia del magistrado Carlos Vásquez, precisa que en este caso la fiscalía no violó la garantía del debido proceso, ya que el momento citarlo desconocía que poseía fuero, y que no fue sino hasta el momento en que lo invocó cuando la fiscal se enteró de su prerrogativa. Además, este hecho no era público y notorio.

