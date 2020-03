Fallo: los Martinelli sí quieren enfrentar proceso penal

Según un fallo del pasado 6 de marzo de los magistrados María de Lourdes Estada y José Hoo Justiniani , que revocaron una decisión del juez penal Óscar Carrasquilla que negó la fianza, los Martinelli Linares han mostrado interés de concurrir, no existe riesgo de fuga y no hay peligro de destrucción de evidencias.

You May Also Like