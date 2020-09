‘Fallo de tribunal atenta contra libertad de prensa’

Lee afirmó que las tendencias modernas del estado de derecho dan prioridad a la protección de los derechos humanos, no solo aquellos estipulados en las normas nacionales, sino todos los que se reconocen en convenios internacionales, por lo que invocar asuntos formales para no admitir y, por tanto, no asumir como Estado la protección de las violaciones de los derechos humanos, es grave.

Según Bacal, “la decisión no solo afecta el derecho de acceso a la información de interés público de los ciudadanos, si no que al aplicarse a un medio, vulnera las libertades de prensa y de expresión”.

Lee tildó de grave la decisión del Tribunal de invocar asuntos formales para no admitir el amparo interpuesto por La Prensa en este caso y, por tanto, no asumir como Estado la violación de derechos humanos.

