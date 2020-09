Fallo de la Corte mantiene fuero electoral a políticos

No obstante , la Corte advirtió que “el fuero electoral no fue diseñado como una fuente de privilegios de los individuos por su condición de funcionario electoral o delegado de un partido [para cuando] sea detenido en un causa criminal, de policía o administrativa, sino como una protección a la función que dichos ciudadanos llevan a cabo, es decir para proteger la democracia”.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantuvo la vigencia del artículo 259 del Código Electoral , que permite a los políticos electos a un cargo de elección popular, como los diputados, no ser investigados por el Ministerio Público si previamente el Tribunal Electoral (TE) no ordena el levantamiento del fuero penal electoral.

