Fallo contra DACA aumenta presión al Congreso para que apruebe la ciudadanía para los dreamers | Noticias Univision Inmigración

El 24 de junio Univision Noticias reportó que las conversaciones sobre un plan para dreamers estaban a uno o dos votos para ser enviados al pleno por el Comité Judicial, pero las pláticas se dilataron no solo por el obstruccionismo del ala dura del Partido Republicano, sino también por la postura de algunos demócratas quienes plantean que la reforma migratoria debe incluir a los 11 millones de indocumentados y no solo a los dreamers.

Los republicanos insisten en que no aprobarán ningún plan migratorio hasta que el gobierno de Joe Biden no ponga fin a la crisis en la frontera con México.

“La decisión del juez Hanen significa que, a partir de ayer, no se aprobarán nuevas solicitudes de DACA”, dijo United We Dream (UWD), una de las principales organizaciones de dreamers del país. “El servicio de inmigración (USCIS) puede continuar procesando solicitudes de renovación”, agregó.

