Falleció la actriz y famosa chica Bond Tanya Roberts – Cine y Tv – Cultura

También hizo parte de series como La ley de Burke , Medias de seda, High Tide, The Angry Beavers y The Barbershop .

Aunque fue llevada rápidamente al hospital y fue conectada a un respirador, no logró reponerse y falleció el domingo 3 de enero de 2021. No se conocen aún las causas de su fallecimiento.

