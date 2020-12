Fallece el salsero puertorriqueño Tito Rojas

Entre sus éxitos musicales destacan Por mujeres como tú , Siempre seré , He chocado con la vida , Es mi mujer , He chocado con la vida y Condéname a tu amor . El puertorriqueño era conocido por sus expresiones como “Dale pa’bajo” y “Coge pa’tu casa”.

“Cuando culmina la actividad, se va hacia su residencia, pero poco después de salir, se detiene en la casa de un primo en el barrio Mariana y para en la casa de un familiar, de un primo, y le manifiesta que no se siente bien”, indicó Morales. “Le pide que lo lleve al hospital. Cuando están en el proceso de montarse en el vehículo del familiar, en las escaleras de desploma”, añadió. “Poco después llegan los paramédicos y certifican que falleció. No hubo ningún signo de violencia, sino que todo pareció deberse a una situación de salud”, detalló el funcionario.

