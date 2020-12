Fallece el reconocido científico panameño Mahabir Gupta

Hoy falleció el Dr. Mahabir Gupta. En mi opinión el mas grande investigador no sólo de la Universidad de Panamá, si no del país. Fue miembro de la Directiva de la Academia Mundial de Ciencias. El primer centroamericano en lograr este reconocimiento. pic.twitter.com/aBwRPIh6cz

“En mi opinión el más grande investigador no sólo de la Universidad de Panamá, si no del país. Fue miembro de la Directiva de la Academia Mundial de Ciencias. El primer centroamericano en lograr este reconocimiento”, resaltó el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores.

You May Also Like