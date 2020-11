Fallece el padre de Bettina García… ‘Gracias por tanto papi’

Hoy, la familia de una de las caras más populares de Panamá llora de un ser querido. Les escribimos de Bettina García quien hace horas escribió una cartita virtual en su cuenta de Instagram detallando que su padre Rafael García ya no estará con ellos físicamente, debido a su deceso.

Hace unas semanas la excascarosa informó que su papá estaba muy delicado de salud y que se turnaba con su mamá para cuidarlo en el hospital.

Bettina desde que llegó a Panamá en el 2007 siempre habló con mucho cariño y orgullo de su padre, un hombre ejemplar que le regaló los mejores años de su vida, una educación de calidad y mucho amor.

Leer también: Entre lágrimas Tatiana Vélez le pidió perdón a su mamá por todo lo que le hizo

“Carta a mi ángel…

Papito fuiste un esposo, un papa, un abuelo, un tío, un amigo… y no cualquiera, Pero EL MEJOR DE TODOS y en todos tus roles…

Tengo tanto que decirte y tanto que agradecerte… siempre estuviste ahí para nosotros, nos consentiste, nos regañaste, nos llevaste por el mundo, nos pagaste la mejor educación, siempre trabajaste honestamente por y para nosotros, nos inculcaste valores… esta y otra vida no me alcanzaran para pagártelo, pero lo mejor que podemos hacer es dejar siempre tu nombre en alto actuando como nos enseñaste… con humildad, con principios, con honestidad y con amor hacia el prójimo… ese siempre será tu mejor legado

Bettinita sabe y siempre sabrá que tuvo al mejor y más consentidor abuelo del planeta... ella muere por ti y tu morías por ella… dice que te quiere ver, que como podemos hacer, hable con ella y le dije que vaya a sus recuerdos contigo cada vez que te extrañe y ahí vas a estar tú, sonriendo, echándole broma, consintiéndola y cuidándola… que tú no te fuiste, que siempre vas a estar aquí en nuestro corazón, nuestra mente, y nuestros mejores recuerdos

Te fuiste muy rápido, pero así lo quiso Dios

Ahora mismo estamos destrozados y no sabemos cómo vamos a vivir sin ti, pero tendremos que aprender a hacerlo… y por ti lo vamos a hacer… vamos a cuidar mucho a vieja tranquilo

Gracias por tanto papi me dejas un vacío en el corazón muy muy muy grande, pero también los mejores momentos y recuerdos de mi vida”.

Leer también: Sech prendió ‘La Luz’ con Balvin en Fortnite