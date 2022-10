Fallece el ingeniero, educador y exrector de la Usma, Juan Planells

También advirtió que hay muchos empleos que no se aprovechan, porque no hay personal capacitado.

“Las proyecciones de proyectos sociales y políticas públicas necesitan esa información para funcionar. Si no, las inversiones no aseguran el retorno sostenible”, remarcó esa vez.

En una entrevista realizada en mayo pasado para el segmento Knockout de La Prensa , dijo no entender cómo Panamá, un país con tantas riquezas naturales, geográficas, económicas y culturales, tenga tanta inequidad social. También reprochó que la Contraloría General de la República no hubiese realizado el censo correspondiente al año 2000.

