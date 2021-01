Fallece el fondista gallego Alejandro Gómez a los 53 años por un tumor cerebral

El presidente de la RFEA, Raúl Chapado, también mostró su pesar por su fallecimiento. “Qué dolor en el pecho, qué puñalada en el alma, qué sensación de no comprender nada de esta vida. Se nos va un luchador, se nos va una leyenda, se va un compañero, un luchador incansable. Perdonadme, no es mi estilo, pero, qué mierda de año. Descansa, compañero Alejandro”, escribió en la red social Twitter.

You May Also Like