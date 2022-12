Fallece el exlanzador y miembro del Salón de la Fama Gaylord Perry

Además de su gran talento en béisbol, Perry, quien lanzó por espacio de 22 temporadas en las Grandes Ligas, demostró su dotes de escritor en su libro “Me and the Spitter: An Autobiographical Confession” (“Yo y el Spitter: una confesión autobiográfica”), donde expuso los secretos del que fue su principal lanzamiento, el ‘spitball’ o la bola ensalivada.

