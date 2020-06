Fallece de covid-19 el pediatra nicaragüense que reclamó al presidente Ortega mascarillas para los médicos

“Una cosa voy a reclamar a nuestro Gobierno. No es justo que La Colonia (un supermercado) tenga mascarilla a 2.100 (córdobas, unos 61 dólares) y la caja y las farmacias están en cero. No es justo que las mascarillas N95 los acaparadores las estén vendiendo hasta 12 dólares y los médicos no tengamos posibilidad de comprarla”, escribió en su red social, antes de enfermar. “Hago un enérgico reclamo a nuestro presidente (Daniel Ortega) y al Minsa (Ministerio de Salud) para controlar esto”, agregó.

