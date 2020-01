Fallece Andrea Quijada, la jovencita que luchó contra un tumor en la espalda

“Atención Panamá, Andrea Quijada se nos fue. Lo ha hecho tranquila y sin dolor. Con un agradecimiento enorme a todos ustedes. Desde que nos encontramos, y hasta hoy, no has dejado un sólo día de asombrarnos. Solo hay algo capaz de sobrecogernos más que tus inmensas ganas de vivir, y ha sido tu generosidad y tu valor cuando llegó el momento de marcharte. Esperaste a que yo llegase a la ciudad que te ha cuidado en los últimos tiempos y que estuviera con tu madrina para irte. En este momento estamos coordinando su despedida y en contacto con la familia…pero creemos qu e Panamá merece saber que Andrea nos dejó hace unos minutos. Así, feliz como el día de esta foto, vamos a recordarte. Ni una lágrima ni una mala noticia más. Gracias en su nombre a todos los que siempre estuvisteis ahí, sumando energía hasta el último momento. Lo que ha pasado era inevitable, pero habéis hecho su camino mucho más fácil: médicos, enfermeros, cuidadores y el pueblo de Panamá.

