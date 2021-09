Falla en soldadura de tubería provocó el derrame en minera

Desde el pasado 6 de agosto, La Prensa ha venido preguntando a la minera por qué no se tomaron acciones suficientes para evitar este derrame pese al informe, pero no ha habido respuesta.

Previamente, abordados por este medio, voceros de Minera Panamá indicaron que el uso del río Pifá por parte de los moradores de la comunidad de Nuevo Sinaí es “recreativo, para lavar y bañarse, no para consumo”; que la comunidad de Chicheme no existe, y que el acueducto construido por la minera abastece al 80% de la población.

