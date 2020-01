Fake news, privacidad, solicitudes de amistad… 5 errores de seguridad que deberías evitar en Facebook

Por último, ya te lo hemos advertido en otras ocasiones: si tienes la necesidad imperiosa de iniciar sesión de tus cuentas personales en equipos o dispositivos que no son tuyos, acuérdate de cerrarla después si no quieres tener un disgusto.

Y en la línea de los amigos, procura revisar las solicitudes de amistad que te llegan y no admitas a todo el que te lo pida. No sabes quién puede estar realmente detrás, puede incluso que en vez de una persona, lo que estemos agregando como amigo sea un bot, los cuales a veces están diseñados únicamente para recopilar datos de los usuarios. Esto puede hacer que tu privacidad se vea comprometida.

Tenemos claro que la inmersión en las redes sociales es imparable y que la huella digital que todos tenemos es grande. Pero eso no significa que no podamos tomar ciertas precauciones en nuestro comportamiento en Internet .

