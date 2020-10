Facultad de Medicina validará el uso de la hidroxicloroquina

Enrique Mendoza, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (UP) y miembro del Consejo Consultivo de Salud, indicó que en la dinámica de la respuesta a la pandemia hay tres aproximaciones: medidas no farmacológicas, antivirales y vacunas. En lo que concierne a antivirales, ninguno de los utilizados en este estudio fue específicamente diseñado para tratar la infección causada por el SARS-COV 2, dijo.

El decano de la Facultad de Medicina de la UP y miembro del Consejo Consultivo de Salud, Enrique Mendoza, señaló que han decidido hacer un estudio clínico sobre la eficacia de este medicamento en pacientes no hospitalizados, en etapa temprana de la enfermedad.

