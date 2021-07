Facturación electrónica se hará con intermediarios

Dijo que la figura se utiliza en otros países de la región, como México, y que se optó por los PACs luego de asesorarse con organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. De Gracia dijo que en el caso de Chile, el modelo sin PAC ha sido exitoso, pero que tomó muchos años la implementación. No obstante, no descartó que en el futuro se puedan hacer las inversiones necesarias para que la DGI tenga la capacidad de hacer el proceso de validación directamente.

