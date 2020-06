factores de riesgo, síntomas y tratamiento de la enfermedad que sufre Mila Ximénez

Desde SEOM apuntan que el cáncer de pulmón puede ser de carcinoma microcítico (de células pequeñas) o no mitocítico (de células no pequeñas). El tratamiento de todos los pacientes con este cáncer, sea cual sea el tipo, se decide dentro de un comité multidisciplinar y depende del estadio en el que se encuentre la enfermedad.

You May Also Like