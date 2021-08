Facebook y Ray-Ban lanzarán un modelo de lentes inteligentes: ¿qué se puede esperar de ellos?

Por su parte, Ray-Ban ha sugerido que estas gafas no sólo se parecerán a las normales, sino que probablemente tendrán lentes graduadas , algo que, hasta el momento, las gafas de realidad aumentada no han logrado conseguir debido a la forma y composición de las monturas.

Asimismo, el gigante tecnológico ha sugerido que los anteojos no funcionarán de forma independiente, sino que han sido pensados para ser accesorios para los teléfonos, aunque no han dejado ver de qué forma se sincronizarán los dispositivos, si vía inalámbrica o por medio de cables.

Andrew Bosworth, director de ‘hardware’ de realidad aumentada y virtual de Facebook, comentó recientemente a CNET que el artefacto “ayudará a la gente a estar conectada con los demás, y a no sentirse nunca fuera de contacto con otra persona”. Sin embargo, insinuó que no contarán con pantallas, por lo que se cree que los esfuerzos se centrarán en ofrecer una experiencia de audio inmersiva.

